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الحكم المحلي تطالب بالضغط على الاحتلال لمنع فتح السدود

26 كانون أول / ديسمبر 2022 10:54

الاحتلال يفتح مجدداً سدود المياه على قطاع غزة
الاحتلال يفتح مجدداً سدود المياه على قطاع غزة

غزة- الرأي

 طالبت وزارة الحكم المحلي في بيان أصدرته أمس الأحد، المجتمع الدولي والعربي والإسلامي بضرورة التدخل العاجل بالضغط على الاحتلال لمنع فتح السدود المحاذية لقطاع غزة.

 حيث أغرق الاحتلال الإسرائيلي، عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرقي ووسط قطاع غزة، جراء فتحه  "عبارات " مياه الأمطار المقامة خلف الشريط الحدودي.

وأكد شهود عيان، أن الاحتلال الاسرائيلي قام بفتح عبارات مياه الأمطار  شرق مدينة خانيونس عبارة "سريج"، شرق مدينة دير البلح وهي عبارة "النمر".

وفتح الاحتلال سابقا العبارات المؤدية لوادي الدميثاء ووادي السلقا الآمر الذي تسبب بغرق منازل المواطنين والأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وغرق شارع صلاح الدين.

 

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