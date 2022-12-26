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الاقتصاد: وفرنا 460 كوب من الطين في الوسطى للتعامل مع المنخفض

26 كانون أول / ديسمبر 2022 11:07

قالت المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني، إنها وفرت 460 كوب من الطين للتعامل مع المنخفض الجوي في المحافظة الوسطى.

وأوضح مدير عام المصادر والموارد الطبيعية عبد القادر بنات، أن هذه الكميات وفرتها المديرية لأعمال الطوارئ بسبب المنخفض الجوي في محافظة دير البلح والذي تسبب بسيول وانحراف للطرق.

وأكد بنات، أن الطواقم في كل المحافظات ما زالت في حالة جهوزية تامة للتعامل مع اي طارئ بسبب استمرار المنخفض الجوي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد فتح السدود شرق المحافظة الوسطى الأمر الذي أدى لإغراق منازل المواطنين من وادي السلقا حتى صحن البركة غرب دير البلح، وهو ما دفع طواقم المديرية لتوفير مادة الطين.

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