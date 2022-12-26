وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول أسيراً للاعتقال الإداري بعد إنهاء محكوميته وكالة الرأي الفلسطينية القانوع يحمل الاحتلال تبعات جرائمه ضد شعبنا والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف الناشط الفلسطيني المُبعد صلاح الحموري وكالة الرأي الفلسطينية العمل تكريم الفائزين بجائزة الوزارة للسلامة والصحة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تثمن جهود وزارة الصحة في اطلاق مشروع زراعة القرنيات وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية بلديات القطاع تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة
أخبار » الأخبار الحكومية

مغادرة الفوج الرابع من المعتمرين

26 كانون أول / ديسمبر 2022 11:17

غزة - الرأي:

بدأ الفوج الرابع من معتمري قطاع غزة، صباح الإثنين، بمغادرة قطاع غزة باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الرابع، البالغ عدده 620 معتمراً على دفعة واحدة خلال اليوم، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟