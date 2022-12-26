وزارة السياحة: إقبال متزايد على السياحة الداخلية بقطاع غزة عام 2022

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار ، أن المرافق والمنشآت السياحية المختلفة في قطاع غزة شهدت اقبالاً متزايداً ملحوظاً خلال عام 2022.

وأوضحت الوزارة، أن التوافد على المنشآت السياحية شهد تصاعدا واضحاً منذ بداية فصل الصيف وخصوصاً في أيام الاعياد، حيث زارها عشرات الالاف من المواطنين بهدف الاستجمام والترفيه وبلغت نسبة المشاركة في الرحلات الداخلية ما يزيد عن 37% من الاسر في قطاع غزة.

مدير عام المهن السياحية د زكريا الهور، أكد أن قرارات من متابعة العمل الحكومي، أسهم بشكل إيجابي بتفعيل السياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متزايداً حيث يتنوع النشاط السياحي حسب الوضع المادي للأسر في قطاع غزة، وتشهد المطاعم والاستراحات الشاطئية والكافيهات السياحية اقبالاً واسعاً من قبل المواطنين.

ومن ضمن قرارات متابعة العمل الحكومي، إعفاء المنشأت السياحية بنسبة 50%من رسوم التراخيص لمدة ثلاثة سنوات لإسنادها بالنهوض بالقطاع السياحي، وتحفيز الاستثمار الاقتصادي المحلي ودعمه، والتشبيك مع ممثلى المنشأت السياحية و عقد لقاءات وورش العمل مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر ومعالجةالإشكاليات التي تعترض عملهم.



وأضاف الهور أن الشاليهات السياحية هي الأخرى والتي يزيد عددها عن 400 شاليه تمتد من جنوب القطاع الى شماله، تشهد نشاطاً واسعاً كونها توفر خصوصية للمواطنين وخاصة للعائلات أكثر من الأماكن السياحية العامة الاخرى، حيث ان الغالبية العظمى منها محجوز حتى نهاية فصل الصيف.

وكشفت الإدارة العامة للخدمات السياحية أن أعداد المنشآت السياحية في قطاع غزة شهدت تزايد خلال العامين الأخيرين وفى مقدمتها المطاعم والشاليهات والسياحية، حيث بلغ عدد المنشآت السياحية حتى منتصف العام الجاري ما يقارب (1000) منشاة ما بين فندق ومطعم ومنتجع ومدينة العاب ومكاتب سياحة وسفر وشاليهات ونوادي سياحية.

ووأشارت الخدمات السياحية ان الوزارة تعمل بكل طاقتها لدعم وتطوير القطاع السياحي وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار في هذا القطاع الهام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، وتقديم كافة التسهيلات المتاحة، مؤكداً على استعداد وزارته للوقوف بجانب المنشآت السياحية ومساعدتها على حل كافة المعيقات التي تواجه عملها.