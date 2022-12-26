سلطة الأراضي تواصل متابعة التعديات على الأراضي الحكومية بخانيونس

خان يونس- الرأي

أجرت فرق سلطة الأراضي بالتعاون مع العمليات المركزية للشرطة ومحافظ خانيونس، تفتيشاً على عددٍ من التعديات في محافظة خانيونس، واعتقال العمال المتواجدين في المكان واحتجازهم لتنفيذهم أعمال بناء في أراضي حكومية يمنع البناء او البيع او الشراء فيها.

ويأتي ذلك، استمراراً للحملة المركزية التي اطلقتها سلطة الأراضي قبل أكثر من شهر لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية.

من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ، خلال قيامه بجوله تفتيشية على الأراضي الحكومية في خانيونس على أن الطواقم الميدانية تعمل بكل حزم وقوة لمنع التعديات وملاحقة المتعدين لمنع زيادة التعدي على الاراضي الحكومية.

كما اجتمع د. الباز مع مدير شرطة غرب خانيونس مقدم محمد الدرباشي وبحث معه سبل تكثيف التعاون مع الشرطة لمنع التعديات وملاحقة المتعدين حسب ما ينص عليه القانون.

وشملت عملية التفتيش الأراضي الواقعة على حاجز التفاح ومنطقة البراق ومنطقة المواصي في خانيونس هذا فيما نفذت طواقم التفتيش والمتابعة عمليات تفتيش ومنع لعدد من التعديات في محافظة رفح .