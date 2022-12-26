وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تعالج مشكلة طفح مياه الصرف الصحي في مخيم الشاطئ وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: أكثر من 600 طفل تعرضوا للحبس المنزلي خلال 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول أسيراً للاعتقال الإداري بعد إنهاء محكوميته وكالة الرأي الفلسطينية القانوع يحمل الاحتلال تبعات جرائمه ضد شعبنا والأقصى وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهاتف الناشط الفلسطيني المُبعد صلاح الحموري وكالة الرأي الفلسطينية العمل تكريم الفائزين بجائزة الوزارة للسلامة والصحة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل تثمن جهود وزارة الصحة في اطلاق مشروع زراعة القرنيات وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية بلديات القطاع تلقت 1850 إشارة طوارئ ونفذت 1300 مهمة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي تواصل متابعة التعديات على الأراضي الحكومية بخانيونس

26 كانون أول / ديسمبر 2022 11:28

سلطة الأراضي تواصل متابعة التعديات على الأراضي الحكومية بخانيونس
سلطة الأراضي تواصل متابعة التعديات على الأراضي الحكومية بخانيونس

خان يونس- الرأي
أجرت فرق سلطة الأراضي بالتعاون مع العمليات المركزية للشرطة ومحافظ خانيونس، تفتيشاً على عددٍ من  التعديات  في محافظة خانيونس، واعتقال العمال المتواجدين في المكان واحتجازهم لتنفيذهم أعمال بناء في أراضي حكومية يمنع البناء او البيع او الشراء فيها.

ويأتي ذلك، استمراراً للحملة المركزية التي اطلقتها سلطة الأراضي قبل أكثر من شهر لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية.

  من جهته، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز ، خلال قيامه بجوله تفتيشية على الأراضي الحكومية في خانيونس على أن الطواقم الميدانية تعمل بكل حزم وقوة لمنع التعديات وملاحقة المتعدين لمنع زيادة التعدي على الاراضي الحكومية. 

 كما اجتمع د. الباز مع مدير شرطة غرب خانيونس مقدم محمد الدرباشي وبحث معه سبل تكثيف التعاون مع الشرطة لمنع التعديات وملاحقة المتعدين حسب ما ينص عليه القانون.

وشملت عملية التفتيش الأراضي الواقعة على حاجز التفاح ومنطقة البراق ومنطقة المواصي في خانيونس هذا فيما نفذت طواقم التفتيش والمتابعة عمليات تفتيش ومنع لعدد من التعديات في محافظة رفح .

سلطة الأراضي تواصل متابعة التعديات على الأراضي الحكومية بخانيونس 321904984_696729568745444_6038878417969231687_n 321973600_479815507623500_6863612375290378845_n 321908615_700161931617842_4430074521556805652_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟