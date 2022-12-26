المرور: وفاة و6 إصابات في 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة - الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الإثنين، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن 5 حوادث سير وقعت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتجت عنها وفاة واحدة و6 إصابات، منها واحدة متوسطة، وبقية الإصابات طفيفة.

وأوضحت شرطة المرور أن الطفل عبد العزيز محمد أبو مغصيب (11 عام) سكان دير البلح بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء حادث سير وقع عند مفترق أبو هولي على شارع صلاح الدين شرقي المحافظة الوسطى، الخميس الماضي.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 3 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.