الزراعة تنفذ جولات لتفقد المزارعين أثناء المنخفض

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين، جولة ميدانية لتفقد المزارعين أثناء المنخفض الجوي.

وتفقد مدير عام الإدارة العامة للإرشاد م. ناصر ديب و مدير دائرة الارشاد و خدمات المزارعين في الوسطى م. أشرف أبو سويرح، الأراضي المتضررة حول مجرى وادي السلقا وهي مناطق غرب دير البلح ( المشاعلة-البركة ) و شرق منطقة وادي السلقا.

وخلالها تم الاطلاع على الأضرار التي لحقت بأراضي المزارعين و ممتلكاتهم، حيث تم توجيه المزارعين إلى ضرورة إتباع إرشادات وزارة الزراعة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الحالي.

من جهة ثانية، قامت مديرية زراعة شمال غزة بتنفيذ جولة تفقدية على المزارعين في المحافظة عقب دخول المنخفض الجوي، وذلك من أجل الاطمئنان على أحوال المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة.