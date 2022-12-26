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في ختام فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى

الصحة تكرم إدارة مستشفى الصداقة التركي

26 كانون أول / ديسمبر 2022 12:05

الصحة تكرم إدارة مستشفى الصداقة التركي
الصحة تكرم إدارة مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة ممثلة بالوكيل المساعد د.عبد اللطيف الحاج ، إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وقسم السلامة ومكافحة العدوي بالمستشفى لتميزهم ومشاركتهم  في إنجاح  فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى للعام 2022م .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي اقامته وزارة الصحة ووحدة السلامة ومكافحة العدوي بالوزارة . 

وأثنى الوكيل المساعد على جهود إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وقسم السلامة ومكافحة العدوي بالمستشفى حيث كانوا مثالا للتميز والعطاء خلال فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى للعام 2022 م الذي صادف 2022_16_12من شهر أكتوبر الماضي.  

وتم  تكريم رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى بالمستشفى  أ. حنان فياض على مشاركتها الفاعلة في دورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية فى الرعاية الأولية.

321570197_844694476809377_1673036794831612605_n الصحة تكرم إدارة مستشفى الصداقة التركي 320490838_1575914632869039_1493452061951872547_n
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