الصحة تكرم إدارة مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي

كرمت وزارة الصحة ممثلة بالوكيل المساعد د.عبد اللطيف الحاج ، إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وقسم السلامة ومكافحة العدوي بالمستشفى لتميزهم ومشاركتهم في إنجاح فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى للعام 2022م .

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي اقامته وزارة الصحة ووحدة السلامة ومكافحة العدوي بالوزارة .

وأثنى الوكيل المساعد على جهود إدارة مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وقسم السلامة ومكافحة العدوي بالمستشفى حيث كانوا مثالا للتميز والعطاء خلال فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى للعام 2022 م الذي صادف 2022_16_12من شهر أكتوبر الماضي.

وتم تكريم رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى بالمستشفى أ. حنان فياض على مشاركتها الفاعلة في دورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية فى الرعاية الأولية.