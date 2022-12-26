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خلال اجتماع لها بالمحافظة الوسطى

لجنة الطوارئ بالتنمية تتابع وضع المتضررين من المنخفض

26 كانون أول / ديسمبر 2022 12:11

لجنة الطوارئ بالتنمية تتابع وضع المتضررين من المنخفض
لجنة الطوارئ بالتنمية تتابع وضع المتضررين من المنخفض

الوسطى-الرأي

عقدت لجنة الطوارئ العليا في وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم اجتماعاً عاجلاً في المحافظة الوسطى، وذلك لمتابعة وضع الأسر والبيوت التي تضررت جراء المنخفض الجوي العميق الذي ضرب قطاع غزة ليلة أمس.

جاء ذلك، بحضور رئيس لجنة الطورائ العليا أ. رياض البيطار , ورئيس لجنة طوارئ الشتاء أ. حازم جعفر، ومدير مديرية الوسطى أ. سمير الحولي  ونائبه أ. علاء علوان .
وتم خلال الاجتماع مناقشة مدى التجهيزات لمتابعة وضع البيوت المتضررة , وتم زيارة الأماكن الأكثر تضررا وتفقد وضعها واحتياجاتها .

 وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه تم التنسيق والتواصل مع المؤسسات الشريكة وبدأ فعليا الحصر وتقديم المساعدات للمتضررين، كما أكدت الوزارة أنه لم يتم فتح أي مركز إيواء ولن يكون هنالك احتياج قادم لذلك.

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