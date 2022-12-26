"طوارئ داخلية" تستقبل 2831 اتصال استغاثة منذ بدء المنخفض

غزة- الرأي

استقبلت أطقم الطوارئ بوزارة الداخلية والأمن الوطني (2831) اتصال استغاثة من المواطنين عبر الأرقام المجانية: الدفاع المدني 102، والعمليات المركزية 109، والشرطة 100، منذ بدء المنخفض الجوي مساء السبت.

وأوضحت مديرية العمليات المركزية بوزارة الداخلية، أن الأطقم المختصة تقوم بواجبها في التعامل مع الحالات المتضررة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت العمليات إلى أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية في حالة استنفار لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي وتقديم الخدمة للمواطنين.

يشار أن منخفض جوي يمر بقطاع غزة منذ مساء السبت الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين.