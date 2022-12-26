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تمكنا من معالجة تداعيات المنخفض

الغريز: الاحتلال أغرق مئات الدونمات وشرد 60 عائلة

26 كانون أول / ديسمبر 2022 02:07

زهدي
زهدي

غزة - الرأي:

قال مستشار وكيل وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز، إن الاحتلال قام صباح اليوم بفتح السدود والعبارات دون سابق انذار للمرة الثانية على مدار يومين، وهو ما أدى لغرق ودمار مئات الدونمات الزراعية.

وذكر أن الاحتلال قام بفتح عبارة النمر شرق القرارة ما أدى لتدفق كميات كبيرة من المياه وتدمير وغرق مئات الدونمات الزراعية.

كذلك قام بفتح عبارات المياه على الأراضي بمنطقة وادي السلقا شرق دير البلح ما، ما أدى لمغادرة نحو 60 عائلة من منازلها نتيجة تدفق المياه بشكل كبير.

وأكد لـ"الرأي" أن الطواقم الفنية تعاملت مع كافة تداعيات وأثار المنخفض الجوي الحالي، بسرعة واقتدار.

وقال إن ونتيجة للاستعدادات والتدخلات السريعة التي قامت بها الطواقم في كافة مناطق القطاع، تم السيطرة على كافة تداعيات المنخفض وكل الأمور التي كان من المتوقع حدوثها.

وذكر أن الأمطار الغزيرة أدت إلى حدوث إشكالية في شارع صلاح الدين حيث تم حلها بواسطة المضخات، مؤكداً أن العمل كان على مدار 24 ساعة للسيطرة على تداعيات المنخفض في المناطق الرئيسية مثل منطقة بركة الشيخ رضوان وجنوب المطاحن وبجوار مستشفى الرنتيسي ومنطقة الأمن العام.

وقال إن كمية الأمطار التي هطت كانت ممتازة جداً حيث بلغت في المنطقة الوسطى 70ملم على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وهذا رقم قياسي.

 

 

 

 

 

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