الفصائل تثمن جهود وزارة الصحة في اطلاق مشروع زراعة القرنيات

غزة- الرأي

أعرب منسق لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية خالد البطش، عن دعم وإسناد كافة المشاريع التي تقوم بها وزارة الصحة في شتى عناوين تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف البطش خلال ترأسه وفداً من فصائل العمل الوطني لزيارة وزارة الصحة ظهر اليوم، أن كافة الفصائل وهي تراقب ماتقوم به وزارة الصحة من جهود كبيرة وعظيمة للتخفيف من معاناة شعبنا المحاصر في قطاع غزة، لتعبر عن فخرها بتلك الانجازات النوعية والتي لامست احتياج المريض الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق ببرامج زراعة الأعضاء، كالكلى والقرنيات والقوقعة السمعية.

وأكد دعم الفصائل المطلق لتلك البرامج النوعية، داعيا كافة أبناء شعبنا الى دعم هذه البرامج والمبادرة بالتبرع بالقرنيات والتي من شأنها إعادة الأمل لمئات المرضى.

وسلم البطش نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية إقراراً وتوصية بتبرع ممثلي الفصائل بالقرنيات ليكونوا قدوة لأبناء شعبنا.

الى ذلك عبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش عن اعتزاز الوزارة بمثل هذه المواقف الوطنية المسئولة والتي تجسد شعار وزارة الصحة بأن الخدمة والرعاية الصحية مسئولية مجتمعية، مؤكداً على حرص وزارة الصحة المضي قدماً في تحقيق المزيد من الخدمات الصحية النوعية.