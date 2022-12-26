التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من المنخفض

غزة - الرأي:

قالت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، إنها قامت بعمل تدخلات عاجلة ومباشرة عبر تقديم مساعدات للأسر المتضررة من المنخفض الجوي.

وذكرت أن لجان الطوارئ بمديريات التنمية الاجتماعية قامت بتنفيذ زيارات ميدانية لـ 191 أسرة من جميع محافظات قطاع غزة، وتبين لها أن 121 أسرة متضررة فعلياً جراء المنخفض الجوي الحالي.

وبين رئيس لجنة طوارئ الشتاء في الوزارة حازم جعفر أنه تم التدخل والاستجابة وتقديم المساعدات من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة لعدد 60 أسرة حتى الساعة وجاري الوصول وتقديم المساعدات لباقي الأسر المتضررة.

وقال خلال تقرير أصدرته الوزارة إنه تم التدخل والاستجابة وتقديم المساعدات من خلال المؤسسات الشريكة للأسر المتضررة التي قامت بزيارتها اللجان المحلية لعدد 73 أسرة.

وذكر ان إجمالي الاسر التي تم التدخل والاستجابة وتقديم المساعدات لها حتى الساعة عدد 133 أسرة.

وبين أن المواد التي تم توزيعها تمثلت في طرود غذائية وطرود أدوات نظافة وأدوات مطبخ وفرشات وحرامات ومخدات وحصيرة وشوادر ونايلون، مؤكدا على أن المساعدات تم تقديمها للأسر حسب عدد الافراد.

ولفت إلى العمل على حصر وزيارة جميع الأسر المتضررة الجديدة في جميع المحافظات من خلال لجان الطوارئ بمديريات التنمية الاجتماعية لتحقيق التدخل والاستجابة لها وتقديم المساعدات وفق الحاجة.