"الشاباك" يزعم تفكيك خلية خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية

الداخل المحتل-الرأي:

زعم جهاز الأمن العام (الشاباك) تفكيك خلية من قطاع غزة والضفة المحتلة في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية في الأراضي المحتلة 48.

واعتقل جيش الاحتلال، عددا من الفلسطينيين من الضفة المحتلة الذين عملوا بتوجيه من لجان المقاومة وكتائب شهداء الأقصى، فيما جرى ضبط عبوة ناسفة؛ حسب زعم بيان "الشاباك".

كما ادعى بيان "الشاباك"، أن "العملية تركزت على عدد من النشطاء المعروفين من قطاع غزة، على رأسهم "أ،ح" من سكان مخيم جباليا، الخبير في إنتاج المواد المتفجرة".

وأدت المعلومات الاستخباراتية لجهاز الأمن العام إلى الكشف عن هويات أشخاص آخرين من قطاع غزة.

وجرى اقتياد عدد من الفلسطينيين من الضفة للتحقيق على يد "الشاباك" بزعم ضلوعهم في إخراج العمليات إلى حيز التنفيذ.