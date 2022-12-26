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المغربي عز الدين أوناحي في طريقه إلى فريق أوروبي كبير

26 كانون أول / ديسمبر 2022 04:45

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي

وكالات-الرأي:

اقترب النجم المغربي، عز الدين أوناحي، من الرحيل عن صفوف فريقه أنجيه الفرنسي والانتقال إلى وجهة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن أوناحي أحد اكتشافات مونديال قطر 2022، سينتقل بشكل مؤكد إلى ناد كبير في أوروبا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وسبق أن ذكرت تقارير بأن نادي برشلونة مهتم بضم أوناحي في كانون الثاني/يناير المقبل، كما يسعى ليستر سيتي للتعاقد مع النجم المغربي.

لكن الإذاعة الفرنسية أشارت إلى أن مارسيليا يتصدر حاليا سباق التعاقد مع أوناحي، ويجهز عرضا لأنجيه يتراوح من 20 لـ25 مليون يورو لحسم الصفقة.

وكان أوناحي قدم كأس عالم مميزة مع منتخب المغرب، وساعد أسود الأطلس على بلوغ الدور نصف النهائي في مونديال قطر.

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