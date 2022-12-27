أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء:
"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض
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27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:39
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء:
11:23بلدية دير البلح تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث معالجة آثار المنخفض الجوي
11:19تربية الوسطى تفتتح دورة "القياس والتقويم" للمشرفين التربويين
10:30"الدعليس" يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال ورفع الحصار عن غزة
10:28الدفاع المدني ينفذ 212 مهمة منذ بدء المنخفض
10:12وكيل وزارة العمل يتفقد مركز تدريب مهني دير البلح