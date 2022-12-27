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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

27 كانون أول / ديسمبر 2022 08:39

غزة- الرأي

أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء:

ثلث خضرة جديد
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