مئات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم 220 مستوطناً، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأجرى المستوطنون برفقة عضو الكنيست يهودا غليك بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.