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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كل ما تريد معرفته عن تشفير بيانات بريد جوجل الإلكترونى

27 كانون أول / ديسمبر 2022 09:19

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أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل نسخة تجريبية من خاصية التشفير من جانب العميل لخدمة البريد الإلكتروني للشركات والمؤسسات، وتتيح الخاصية للشركات استخدام أدوات الشفرة الخاصة بها لتشفير بياناتها قبل إرسالها إلى أجهزة خوادم جوجل حسبما نقلت البيان الإماراتية.
 
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن النسخة التجريبية من الخاصية الجديدة متاحة حالياً لعملاء خدمات جوجل ووركسبيس إنتربرايز بلس وإيديوكيشن بلس وإيديوكيشن ستاندرد والتي تسمى عادة جي سويت وتتكون من مجموعة تطبيقات وخدمات مصممة للشركات والمؤسسات.
 
وبمجرد توفير خدمة التشفير من جانب العميل فإنها ستحمي البيانات الموجودة في نص رسالة البريد الإلكتروني أو المرفقات أو الصور وتكون جوجل غير قادرة على فك تشفير البيانات. في الوقت نفسه لن يتم تشفير عنوان الرسالة ولا الطابع الزمني ولا قائمة المستلمين. ويعد البريد المشفر مفيداً بشكل خاص للشركات التي تريد أن تكون مراسلاتها آمنة ومحمية من مراقبة الآخرين.
 
وقالت "جوجل" في رسالة عبر الإنترنت إن "التشفير من جانب العميل يساعد في تعزيز سرية بياناتكم في حين تساعد في تلبية مجموعة واسعة من احتياجات السيادة على البيانات والالتزام بالقواعد". وأشارت الشركة إلى رسالة نشرتها في 2021 وناقشت أهمية التشفير من جانب العميل وخصوصاً للشركات التي تخزن بيانات حساسة أو حقوق الملكية الفكرية.
 
وتتلقى صفحة مركز دعم "جوجل" طلبات الحصول على النسخة التجريبية من خدمة التشفير حتى 20 يناير المقبل من جانب مستخدمي الخدمات المقررة.
 

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