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وكيل وزارة العمل يتفقد مركز تدريب مهني دير البلح

27 كانون أول / ديسمبر 2022 10:12

ديرالبلح- الرأي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم، سير العمل في مركز تدريب مهني دير البلح.

وشارك في الزيارة أ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأ. مجدي النواجحة منسق المديريات، وأ. مجدي أبو غالي مدير مديرية عمل الوسطى، وأ. سحر أبو ناموس ممثل عن مكتب وكيل الوزارة، حيث كان في استقبالهم مدير المركز م. وسام إسماعيل.

وناقش الغصين العديد من الملفات الخاصة بالتدريب المهني، حيث اطلع على سير العمل في المركز، وآليات عمل الدورات المهنية النظامية والقصيرة.

وثمن الغصين جهود مركز مهني دير البلح، مشيدا بإدارة المركز والمدربين في تطوير عملية التدريب المهني، وتجويد عملية التدريب المقدمة للمدربين.

واطلع وكيل الوزارة على آخر مستجدات عمل المركز، وتجول على جميع الأقسام، مؤكدا على تقديم جميع التسهيلات الهادفة إلى الارتقاء بعملية التدريب المهني، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بدوره أعرب مدير عام التدريب المهني عن سعادته بزيارة وكيل الوزارة والوفد المرافق له، منوها إلى بعض الاحتياجات الأساسية لتطوير عمل المركز، ومؤكدا على متابعتهم الحثيثة لنشر ثقافة العمل المهني، وتدريبهم لكل المهتمين من خلال الدورات النظامية والقصيرة.

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