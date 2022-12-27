تربية الوسطى تفتتح دورة "القياس والتقويم" للمشرفين التربويين

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى دورة تدريبية في القياس والتقويم للمشرفين التربويين، لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات المشرفين التربويين ونقل هذه الدورة إلى المعلمين في المدارس، خاصة فيما يتعلق بإعداد الاختبارات التحصيلية، بحضور مدير التربية والتعليم أ. هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت ورئيس قسم الإشراف أ. عبد الرحيم يونس ومدرب الدورة المشرف التربوي د. حسني العتال، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

مدير التربية والتعليم رحب بالحضور وشكر المشرفين التربويين على جهودهم خلال الفترة الماضية وأكد على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل التي يعقدها قسم الإشراف التربوي والتي تهدف لتبادل الخبرات وتطوير المهارات العلمية والمعرفية عبر الاطلاع على النظريات الحديثة في التربية.

مدير الدائرة الفنية تحدث عن أن أهمية ومحورية القياس والتقويم في عملية التطوير والتحديث للعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، حيث تهدف إلى التعرف على مواطن الضعف والقوة في عمليتي التعلم والتعليم بهدف إدخال تحسينات عليها.

رئيس قسم الإشراف أوضح أن الدورة تشمل عدة مواضيع وهي القياس والتقويم التربوي والأهداف التعليمية، وتحليل المحتوى وجدول المواصفات، وأنواع الأسئلة وأنواع الاختبارات، وبناء الاختبار الجيد وتحليل نتائجه، وبناء الخطة العلاجية والتقويم الواقعي المفهوم، واستراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته.

ويحاضر في الدورة كل من المشرفين التربويين د. حسني العتال، و أ. أحمد عبد الغفور، و أ. وفاء موسى، بواقع (30) ساعة تدريبية.