ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (104) من الوقائع الفلسطينية

غزة-الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الثلاثاء ،إصدار العدد (104) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.



وأوضح أ. محمد الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر أن العدد (104) من الجريدة الرسمية تضمن نشر القانون رقم (2) لسنة 2022م المعدل لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، إضافة إلى العديد من قرارات المجلس التشريعي والقرارات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، ونظام ترخيص المنشآت والحرف المركزية لسنة 2022م الصادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن والإعلانات الصادرة عنها خلال عام 2021م و2022م.



وأكد أ. الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية نشر وطباعة التشريعات كافة، داعياً من يرغب في اقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.

