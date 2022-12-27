وكيل الاقتصاد يبحث التعاون المشترك مع نقابة "المعادن الثمينة"

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي سبل تعزيز التعاون المشترك مع نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة.

وقدم الزريعي التهنئة لوفد النقابة الذي ترأسه نقيب الصاغة وتجار المعادن الثمينة أ. ياسر حبوب ووفد المجلس بنجاح انتخاباتهم، آملا لها التوفيق خلال الفترة القادمة.

واستمع الزريعي ومدير عام مديرية الدمغ والمعادن الثمينة م. جمال مطر من مجلس النقابة الجديد، لأبرز ملامح الخطة المستقبلية للعام الجديد والتي ستصب في النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

ودعا نقيب الصاغة وتجار المعادن الثمينة أ. ياسر حبوب الوزارة للعمل على تسهيل حركة التجار على المعابر والحد من عروض الأسعار التي يعلن فيها أسعار الذهب والتي قد تشكل إساءة للتجار الآخرين وتسهيل إجراءات التراخيص للتجار والصناع.

من جهته وعد وكيل وزارة الاقتصاد بدراسة مطالب النقابة والعمل على حلها بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك الذي يصب في صالح تجار الصاغة.