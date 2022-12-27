وكالة الرأي الفلسطينية هنية يهنئ رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني الجديد وكالة الرأي الفلسطينية حماس: متمسكون بمقاومة الاحتلال حتى زواله عن أرضنا وكالة الرأي الفلسطينية حماس تُدين سرقة المستوطنين لـ "أرض الحمرا" جنوب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تحمل الاحتلال تداعيات المنخفض بسبب الحصار وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: الموافقة على تظلمات المواطنين بمنطقة "عنق الزجاجة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية لـ"الرأي": تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: البوسطة أداة اذلال يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم جولات رقابية لبعض المشاريع الإغاثية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تتفقد دورة التدريب باللغة الإنجليزية للعاملين في مجال العمل عن بُعد
أخبار » الأخبار الحكومية

وكيل الاقتصاد يبحث التعاون المشترك مع نقابة "المعادن الثمينة"

27 كانون أول / ديسمبر 2022 11:44

بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي سبل تعزيز التعاون المشترك مع نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة.

وقدم الزريعي التهنئة لوفد النقابة الذي ترأسه نقيب الصاغة وتجار المعادن الثمينة أ. ياسر حبوب ووفد المجلس بنجاح انتخاباتهم، آملا لها التوفيق خلال الفترة القادمة.

واستمع الزريعي ومدير عام مديرية الدمغ والمعادن الثمينة م. جمال مطر من مجلس النقابة الجديد، لأبرز ملامح الخطة المستقبلية للعام الجديد والتي ستصب في النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام.

ودعا نقيب الصاغة وتجار المعادن الثمينة أ. ياسر حبوب الوزارة للعمل على تسهيل حركة التجار على المعابر والحد من عروض الأسعار التي يعلن فيها أسعار الذهب والتي قد تشكل إساءة للتجار الآخرين وتسهيل إجراءات التراخيص للتجار والصناع.

من جهته وعد وكيل وزارة الاقتصاد بدراسة مطالب النقابة والعمل على حلها بما يساهم في تعزيز التعاون المشترك الذي يصب في صالح تجار الصاغة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"دائرة الشباب" تستنفر كوادرها لمساندة الجهات الحكومية خلال المنخفض

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟