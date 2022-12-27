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"هنية": فلسطين حققت مكاسب كبيرة وتضامن واسع خلال مونديال قطر

27 كانون أول / ديسمبر 2022 11:47

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غزة-الراي
أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن القضية الفلسطينية حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر، خلال استقباله مساء اليوم الاثنين لرئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس و الوفود الرياضية والرسمية ورؤساء البلديات والشخصيات الذين قدموا لتهنئته بسلامة العودة لأرض الوطن، وقال هنية أن مهمة الوفد الفلسطيني نجحت عبر التضامن الواسع والمشاركة الجماهيرية في الملاعب والساحات والأماكن العامة بالدوحة في تظاهرة عالمية أثبتت أمام العالم أن فلسطين حاضرة بعدالة قضيتها وتضامن الجميع مع نضال شعبها الساعي للتحرر ونيل الحرية.


من جهته، أشاد عصام الدعليس رئيس متابعة العمل الحكومي بما حققه الوفد الفلسطيني برئاسة عبد السلام هنية والحضور المميز الذي نال الإعجاب والتضامن خلال المونديال، وقال إن فلسطين كانت نجمة المونديال ونالت نصيبا كبيرا من التفاعل والتغطية الإعلامية في جميع الفعاليات والمباريات في قطر، ووجه التحية لكل أفراد الوفد الفلسطيني وما قدموه من عمل دءوب في إبراز القضية الفلسطينية.


وعبر هنية عن ترحيبه برئيس متابعة العمل الحكومي وشكر تأييده ودعمه للوفد الفلسطيني، وشكر جميع الحضور والوفود التي هنأته بنجاح وفد فلسطين وقال أن الوفد الفلسطيني أنجز مهمته في تقديم صورة مشرفة وحشد التضامن وإبراز القضية الفلسطينية، وقال:" تم تشكيل اللجان وفرق العمل وتحضير المطبوعات والأعلام والكوفية الفلسطينية وتوزيع فرق العمل على الملاعب وحجز مواقع مميزة في المدرجات لرفع علم فلسطين وإبرازه والهتاف ومساندة المنتخبات العربية، والتجول في الأسواق وتنظيم حملات للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال، كل ذلك بمساندة من الوفد الرياضي المكون من المتطوعين ونجوم الرياضيين والإعلاميين".


بدورهم، عبرت جميع الوفود عن تقديرهم لجهود عبد السلام هنية وما بذله لإبراز الحضور الفلسطيني وتسهيل مهمة الوفد المشارك وتوفير كل الخدمات والتسهيلات التي انعكست بالإيجاب على الصورة التي ظهرت بها فلسطين، وقال الجميع أن وسائل الإعلام أبرزت الحضور الفلسطيني وتصدره للمشهد خلال المونديال حتى أن بعض الصحف العالمية قالت إن فلسطين هي الدولة رقم (٣٣) التي تشارك في المونديال.
 

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