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الأسير عماد فحل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس

27 كانون أول / ديسمبر 2022 12:06

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل الأسير عماد فحل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، وذلك للمطالبة بإنهاء عزله، ونقله إلى الأقسام بمعتقل "النقب".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال تحتجز الأسير فحل داخل عزل "أيالون" بظروف اعتقالية ومعيشية قاسية.

وقالت إن السجن يعتبر من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، والأسرى الذين يُحتجزون فيه يقاسون الأمرّين، فمعاملة السجانين سيئة، كما أنهم لا يسلمون من التفتيشات الاستفزازية المستمرة لزنازينهم.           

يشار إلى أن الأسير فحل من قرية كوبر برام الله، وكان جيش الاحتلال قد اعتقله خلال عام 2012 وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لـ 26 عاماً.  

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