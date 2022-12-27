السراج يتفقد طواقم لجنة الطوارئ العاملة في مواجهة المنخفض الجوي

غزة-الرأي

تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج طواقم لجنة الطوارئ العاملة في مواجهة المتخفض الجوي و بعض مرافق البلدية ومحطات تصريف مياه الأمطار و دائرة النقل والإمداد، حيث اطلع رئيس البلدية على أوضاع الأليات والمضخات وجهوزية الطواقم للتعامل مع أي طارئ.



كما تفقد رئيس البلدية، محطة الصرف الصحي في منطقة السامر، وبركة تجميع مياه الأمطار في حي الشيخ رضوان، وبركة تجميع المياه في منطقة عسقولة، ومحطة البقارة في حي المنارة، ومحطة B7 في حي الزيتون، حيث اطلع على سير العمل في هذه المرافق وجهوزيتها.



وأشاد رئيس البلدية بطواقم لجنة الطوارئ التي تعمل منذ بدء المنخض لمعالجة أي طارئ قد يحدث نتيجة سقوط الأمطار الكثيف ليلة أمس وصباح اليوم ، داعياً المواطنين الى ضرورة التعاون مع البلدية وعدم إلقاء النفايات في الشوارع لمنع انجرافها مع مياه الأمطار وبالتي انسداد المصارف وحدوث غرق للشوارع .



وكانت طواقم لجنة الطوارئ واصلت عملها ايام المنخفض لمتابعة شكاوى المواطنين ومعالجة أضرار المنخفض الجوي .



يذكر أن بلدية غزة قد دعت المواطنين للتواصل معها على مدار الساعة في أوقات المنخفض على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى.