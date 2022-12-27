تعليم شمال غزة يعقد مؤتمر الحالة المصغر "3"

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد التربوي) مؤتمر الحالة المصغر "3"، بمدرسة الفالوجا الثانوية للبنات، وذلك للتباحث في إحدى الحالات ومناقشة سبل علاجها.



وحضر المؤتمر، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومسيّر قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة أ. رائد الرن، وأخصائيي الوحدة الإرشادية المركزية أ. إيهاب العجرمي، و أ. سناء كباجة، ونخبة من المرشدين التربويين.



وتم عرض حالة الطالبة (ن.ب) والتي تعاني من اضطراب في التواصل وتدني في مستوى التحصيل الدراسي، وعدم الثقة بالذات، وعدم القدرة على تكوين صداقات، حيث تمت مناقشة الحالة بمهنية عالية.



وفي نهاية النقاش تم التوافق على تحويل الحالة للوحدة الإرشادية ومتابعتها من قبل مدرستها والوحدة.

