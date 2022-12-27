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لجنة الطوارئ بوزارة التنمية تتفقد المتضررين من المنخفض الجوي

27 كانون أول / ديسمبر 2022 12:27

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غزة-الرأي
تفقدت لجنة الطواريء في مديرية تنمية شمال غزة منذ أول أمس الأحد منازل المواطنين التي تضررت بفعل المنخفض الجوي في محافظة غزة , ولا زالت حتى اللحظة طواقمها تعمل في الميدان .


بدوره ،أوضح مدير مديرية أ. وائل الخور أن لجنة الطواريء في محافظة غزة تبحث في توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية علي الفور للتخفيف عن الأسر التي تضررت بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.


وأكد  الخور أن لجنة الطواريء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية و بالتنسيق مع الجهات المعنية واللجان المحلية وكافة البلديات في مناطق قطاع غزة في عملية تنسيقية مشتركة بذلت جهوداً مكثفه لتقديم المساعدة المطلوبة للأسر المتضررة والتواصل معهم لتوفير الاحتياجات التي تكفل لهم العودة إلي منازلهم بأسرع وقت ممكن.
 

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