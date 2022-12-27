التعليم تتفقد دورة التدريب باللغة الإنجليزية للعاملين في مجال العمل عن بُعد

غزة-الراي

تفقد مدير دائرة التطوير وتنمية القدرات في التعليم المهني والتقني بوزارة التربية والتعليم العالي أ. ممتاز الأغا، برفقة مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، دورة التدريب باللغة الإنجليزية للعاملين في مجال العمل عن بعد المنعقدة بمديرية شمال غزة، والتي تنفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني، والمجلس الوطني للعمل عن بُعد بوزارة.



وأكد أ. الأغا على أهمية هذه الدورة للعاملين في مجال العمل عن بُعد، حيث تسعى لتمكينهم من مهارة اللغة الإنجليزية، ما يسهّل تواصلهم مع المجتمعات الخارجية، والوصول إلى أسواق عمل جديدة.



من ناحيته، أشار أ. صالحة إلى أن استضافة مديرية التعليم في شمال غزة لهذه الدورة، إنما يأتي في سياق انفتاح المديرية على المؤسسات المحلية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع المحلي.



وتمنى أ. صالحة المزيد من التوفيق للمشاركين في هذه الدورة، مثمناً في ذات الوقت جهد القائمين على الدورة.



وينفذ الدورة المدربة أ. مريم فروانة، ويشارك فيها (16) مرشحاً من وزارة العمل، وهي بواقع (20) ساعة تدريبية موزعة على مدار خمسة أيام.

