التنمية الاجتماعية تنظم جولات رقابية لبعض المشاريع الإغاثية

غزة-الراي
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الرقابة على الجمعيات جولات رقابية لمشروع القسائم الشرائية المنفذ من قبل مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين في مول كير فور , وياتي ذلك للتاكد من توزيع القسائم الشرائية واستلام الأصناف حسب الأصول والعقود.
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27 كانون أول / ديسمبر 2022 01:22
غزة-الراي
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الرقابة على الجمعيات جولات رقابية لمشروع القسائم الشرائية المنفذ من قبل مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين في مول كير فور , وياتي ذلك للتاكد من توزيع القسائم الشرائية واستلام الأصناف حسب الأصول والعقود.
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