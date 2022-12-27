التنمية الاجتماعية تنظم جولات رقابية لبعض المشاريع الإغاثية

غزة-الراي

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الرقابة على الجمعيات جولات رقابية لمشروع القسائم الشرائية المنفذ من قبل مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين في مول كير فور , وياتي ذلك للتاكد من توزيع القسائم الشرائية واستلام الأصناف حسب الأصول والعقود.



