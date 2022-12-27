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التنمية الاجتماعية تنظم جولات رقابية لبعض المشاريع الإغاثية

27 كانون أول / ديسمبر 2022 01:22

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غزة-الراي
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في قسم الرقابة على الجمعيات جولات رقابية لمشروع القسائم الشرائية المنفذ من قبل مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين في مول كير فور , وياتي ذلك للتاكد من توزيع القسائم الشرائية واستلام الأصناف حسب الأصول والعقود.


 

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