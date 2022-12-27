وزارة الأسرى: البوسطة أداة اذلال يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى

غزة-الراي

أكدت وزارة الاسرى على ان معاناة الأسرى لا تنتهى ، متطرقه الى المرضي منهم وكيفية نقلهم إلى السجون أو المحاكم أو المستشفيات في سيارة البوسطة التي تشرف عليها فرقة القمع "النحشون".

وبينت الوزارة ان رحلة المعاناة تبدأعبر البوسطة منذ الصباح الباكر وتستمر نحو "8" ساعات وقد تصل الى ساعات أطول بكثير، يكون الأسير طوال هذه المدة مقيّدًا على كراسي حديدية، ولا يسمح له خلال هذه المدة قضاء حاجته أو تناول الطعام، وهي مكان قليل التهوية، وأشعة الشمس لا تدخل اليها الا من خلال فتحات دائرية.

وأكدت الوزارة أن البوسطه أداة للإذلال المتعمد وجزء من سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى ، حيث أن العديد منهم يتم الاعتداء عليه بطريقة وحشية ومهينة من قبل قوات " النحشون" التي تجلس في المقدمة الأمامية، ما الكثير من الأسرى المرضى الى عدم الكشف عن أوجاعهم خوفاً من عملية النقل، التي يصاحبها آلام ومعاناة نتيجة مدة النقل الطويلة داخل "صندوق حديدي" يفتقد إلى أدنى مقومات الراحة خلال رحلة التنقل التي تستمر إلى ساعات طويلة

بدورها، عدت الدائرة القانونية في الوزارة أن البوسطة هي مساسا بجملة من الضمانات القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين، والتي تمثل انتهاكا لأبسط القواعد الدولية، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة للعام "1949”.

وذكرت الدائرة جملة من نصوص اتفاقية جنيف الرابعة التي تخالفها سلطات الاحتلال كانتهاك المادة (10/1) و (80)، والمادة (45/2) والتي تنص على" أن يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة، أو أي وسيلة تفرض عليهم عناءا جسديا لا ضرورة له".

يشار أن سلطات الاحتلال قد أجرت تعديلًا على البوسطة في العام 2006، لتصبح أكثر إيلامًا وقساوة، وتضمَّن التعديل تقسيم البوسطة إلى ثلاثة أقسام، اثنان منها على شكل زنازين لها أبواب داخلية مصفحة يتم تجميع الأسرى الذين قد يصل عددهم إلى “40” أسيرًا فيها أثناء إجراء عمليات النقل الجماعي.