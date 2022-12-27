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التنمية الإجتماعية لـ"الرأي": تجديد المنحة القطرية للعام المقبل 2023

27 كانون أول / ديسمبر 2022 01:48

غزة- بسام العطار- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن استمرار العمل بالمنحة القطرية للعائلات الفقيرة للعام المقبل 2023.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت لـ"الرأي"، أنه سيتم تجديد المنحة القطرية لعام 2023 المقبل، بنفس الآلية السابقة، مبينة أن قوائم أسماء المستفيدين المعتمدة سابقاً ستبقى كما هي، ولا توجد معلومات حول إضافة أسماء جديدة.

ويستفيد من المنحة القطرية البالغة 100 دولار، نحو 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة بالقطاع.

ومنذ أواخر عام 2018 قررت دولة قطر توفير منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

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