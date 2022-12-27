الداخلية تعلن آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء.

وذكرت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، والتاسعة حتى الرقم (220) من كشف المسافرين رقم (2022/41).

كذلك السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/50).

وطلبت الهيئة من المسافرين التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

وحذرت الداخلية أنه لن يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، حيث لن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.