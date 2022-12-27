الحكم المحلي تحمل الاحتلال تداعيات المنخفض بسبب الحصار

غزة-الراي

حملت وزارة الحكم المحلي الاحتلال الاسرائيلي تداعيات المنخفضات الماضية بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبة بضرورة البدء بمشاريع البنية التحتية لإحتواء الأضرار الناتجة من التغير المناخي، وتجنب الكوارث الانسانية التي شهدها القطاع من تدهور في كافة القطاعات.



وأوضحت الوزارة أن ماحدث خلال المنخفض يعد كارثة انسانية خاصة مع هشاشة الحالة الاقتصادية والمادية للمواطنين، لافته إلى أن جميع القوانين تعترف بالحق في تجنب الكوارث الانسانية، وحماية المواطنين.



من جهة أخرى، ذكر تقرير أصدرته الأرصاد الجوية أن هطول الأمطار في اليومين الماضيين أكثر مما هطلت في شهر ديسمبر بأكمله، موضحا أن"الاحتباس الحراري يتسبب في احتواء الهواء على المزيد من بخار الماء، مما يؤدي الى اضطراب شديد يؤدي الى حدوث فيضانات ويسبب عواصف".

