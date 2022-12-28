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بقيمة 300 دولار

تسلا تكشف عن منصة شحن تتيح شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد

28 كانون أول / ديسمبر 2022 09:04

تسلا تكشف عن منصة شحن تتيح شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد
تسلا تكشف عن منصة شحن تتيح شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد

كشف إيلون ماسك، عن منصة شحن جديدة يعمل على إضافتها إلى قائمة شركته من المنتجات، حيث يمكن لـ "منصة الشحن اللاسلكي" التي تبلغ تكلفتها 300 دولار، والمتاحة الآن للطلب على موقع شركة تسلا للسيارات الكهربائية الإلكتروني، شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تصميمها مستوحى من Cybertruck، الشاحنة الكهربائية المستقبلية من تسلا، والتي لم تدخل حيز الإنتاج بعد.
على الرغم من أن تسلا معروفة ببيع السيارات، إلا أن الشركة تفرعت بالفعل مع منتجات غريبة أخرى مثل ألواح التزلج على الأمواج والصفارات والسراويل القصيرةن وتقول تسلا إن منصة الشحن اللاسلكي ستبدأ الشحن في فبراير 2023، على الرغم من أنه يمكن بالفعل تقديم الطلبات على موقع الشركة على الإنترنت.
 
تقول تسلا: "هذه المنصة مستوحية من التصميم الزاوي والتصميم المعدني لشاحنة Cybertruck، وتوفر منصة الشحن اللاسلكي لدينا 15 واط من طاقة الشحن السريع لكل جهاز لما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد".
 
وأضاف تسلا، "أن تصميمه الأنيق يتكون من غلاف من الألومنيوم وسطح ألكانتارا ممتاز وحامل مغناطيسي قابل للفصل يسمح لك بوضع الشاحن بشكل مسطح أو بزاوية لرؤية أفضل."
 
تبدو منصة الشحن اللاسلكي مشابهة لـ AirPower، وهي عبارة عن بساط شحن لاسلكي طورته شركة أبل، تم تصميمه لشحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة أبل في وقت واحد، مثل iPhone و AirPods و Apple Watch، لكن Apple ألغت العمل على المنتج في عام 2019 ولم يتم إصداره مطلقًا.
 
ولعل هناك منتج آخر من تسلا تم إصداره مسبقًا، وهو عبارة عن صافرة إصدار محدود صغير بسعر 50 دولارًا، مستوحية أيضًا من Cybertruck، وهى Cyberwhistle عبارة عن أداة تحصيل متميزة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع تشطيب مصقول، كما جاء وصف المنتج على موقع تسلا الإلكتروني.
وكان تم الإعلان عن سيارة Cybertruck، التي تبدو وكأنها مركبة مصفحة بجسم زاوي مستقبلي باللون الرمادي الداكن ، في نوفمبر 2019، وكان من المقرر أن تدخل حيز الإنتاج في عام 2021، ولكن تم تأجيلها إلى عام 2022، ومرة أخرى إلى العام المقبل.

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