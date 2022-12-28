هافيرتس يقود تشلسي لفوز أول في آخر 6 مراحل

خفف الألماني كاي هافيرتس الضغط عن مدربه غراهام بوتر بقيادته تشلسي لفوز أول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه بورنموث 2-صفر الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل تشلسي اللقاء الأول بعد التوقف من أجل مونديال قطر على خلفية خمس مراحل متتالية من دون فوز، بينها سقوطه في آخر ثلاث مباريات على أيدي برايتون (1-4) وجاره أرسنال المتصدر (صفر-1 على أرضه) ونيوكاسل (صفر-1)، إضافة الى خسارته أمام مانشستر سيتي (صفر-2) في الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة.

وجعلت هذه النتائج المدرب الجديد بوتر في وضع لا يحسد عليه، لكن يبدو أن فترة التوقف أفادت الفريق ونجح الثلاثاء في تحقيق فوزه الأول منذ تغلبه على أستون فيلا 2-صفر في 16 تشرين الأول/أكتوبر، والسابع للموسم رافعا رصيده الى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف برايتون.

في المقابل، مني بورنموث بهزيمته الثامنة للموسم، فتجمد رصيده عند 16 نقطة بعد مباراة خسرها فعلياً قبل مرور نصف ساعة على بدايتها بتخلفه في الدقيقة 16 عبر هافيرتس الذي انقض على كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ وحولها في الشباك، قبل أن يحضر كرة الهدف الثاني الذي سجله مايسون ماونت بتسديدة من مشارف المنطقة (24).

ولم تكن فرحة تشلسي كاملة، إذ خسر جهود ظهيره ريس جيمس في بداية الشوط الثاني للإصابة، وهو الذي عاد للتو الى الفريق بعدما ابتعد عنه منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وتسببت بحرمانه من المشاركة مع المنتخب الإنكليزي في مونديال قطر الذي ودعه "الأسود الثلاثة" من ربع النهائي على يد فرنسا.

ورغم استفاقته في أواخر اللقاء وتهديده مرمى الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا في مناسبات عدة، عجز بورنموث عن الوصول الى الشباك والعودة الى أجواء المباراة، ليكون هدفا الشوط الأول حاسمين في منح تشلسي الثأر من ضيفه الذي أسقط النادي اللندني في زيارته الأخيرة الى "ستامفورد بريدج" في كانون الأول/ديسمبر 2019 (1-صفر).

وقال بوتر في تصريح لقناة "أمازون برايم": "كان يتعين علينا استغلال فترة التوقف قدر الإمكان. القيام بتقييم وإعادة تقييم واستعادة اللاعبين المصابين. لقد استخدمنا ذلك بأفضل ما يمكننا حتى مع عودة اللاعبين في أوقات مختلفة".

وأوضح بوتر بخصوص إصابة جيمس "يمكنكم رؤية جودته. إنها ضربة لنا. لست متأكدا من حالة الإصابة. من السابق للأوان الحديث عنها".

وشدد مانشستر يونايتد الخناق على توتنهام الرابع بإكرامه وفادة ضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة.

ونجح مانشستر يونايتد في افتتاح التسجيل اثر ركلة ركنية لعبها الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن بذكاء زاحفة داخل المنطقة فسددها ماركوس راشفورد بيمناه داخل مرمى الحارس الويلزي واين هينيسي (19).

وعزز يونايتد تقدمه بعد أربع دقائق اثر هجمة مرتدة قادها الدولي البرتغالي برونو فرنانديش بتمريرة خلف الدفاع إلى راشفورد الذي انطلق وتلاعب بالمدافع الدولي العاجي سيرج أورييه وهيأها إلى الفرنسي أنتوني مارسيال داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بيمناه وأسكنها على يمين هينيسي (22).

ووجه البديل البرازيلي فريد الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من مواطنه كازيميرو داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يسار هينيسي (87).

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطة خلف توتنهام الذي لعب مباراة أكثر والمتعادل مع جاره ومضيفه برنتفورد 2-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التي تختتم الأربعاء بلقاء ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.