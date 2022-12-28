المجمع الإسلاميّ يستهل مشواره بالفوز على برقان الكويتيّ

لمراسل القدس الرياضيّ وأحمد المشهراويّ - استهل نادي المجمع الإسلامي، أحد أبرز الأندية الفلسطينيّة في لعبة كرة الطاولة، مشواره في البطولة العربيّة الـ33، التي يستضيفها الاتحاد المصري لكرة الطاولة بتنظيم الاتحاد العربيّ للعبة حتّى نهاية الشهر الجاري بالفوز على منافسه برقان الكويتيّ، بنتيجة 3-1، على طاولات مجمع الصالات الرياضيّة في استاد القاهرة الدوليّ بالعاصمة المصريّة القاهرة، حيث قدم لاعبو المجمع مباراة كبيرة وأداءً مميزاً أهلهم للفوز.

وقد مثّل نادي المجمع الإسلاميّ اللاعبون يسري أبو سيف، وعبد الله السقا، ونائل سمارة، وحسام الباز.

ويخوضُ المجمع منافسات البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الزمالك المصريّ، وبرقان الرياضيّ الكويتيّ، وجمعية شبيبة الخروب الجزائريّ.

مشاركة شباب خانيونس

من جانبه، تلقى نادي شباب خانيونس أوّل خسارة في البطولة أمام حامل اللقب المستضيف النادي الأهليّ المصري، بنتيجة صفر-3، وقد مثّل خانيونس، اللاعبون: حاتم وادي، وعبد السلام اغريز، وحسين حجاج، وأسعد الرحيم، ويخوض خانيونس المنافسات في المجموعة الأوّلى إلى جانب أندية كلٌ من الفحيحل الرياضيّ الكويتيّ، والأهلي ود مدنيّ السودانيّ، والأهلي المصريّ.

ويشارك في البطولة 39 نادياً يمثلون 12 دولة عربيّة ضمن منافسات الرجال مقسمين إلى 5 مجموعات حيث تضمُّ الثانية كل من قطر الرياضي القطريّ, والأمل عطيرة السوداني, ورائد شباب الأربعاء الجزائريّ, وإنبي المصري، وتضمُّ الرابعة سار البحرينيّ, ومدينة الحسين للشباب الأردنيّ, والرياضي العطّاف الجزائريّ, والهلال السودانيّ, والخامسة السّد القطريّ، والبحرين البحرينيّ، والأولمبيّ الليبيّ, والمسيرة تمارة المغربيّ، في الدور الثّاني سيصعد الأول والثاني عن كل مجموعة.

دعم ماليّ للوفد الفلسطينيّ

وأجرى محمد صلاح الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة اتصالاً بالوفد للاطمئنان على مشاركتهم، وتمنى التوفيق للفريقين، وأشاد بالدعم الذي قدمه هنية للفرق أثناء لقائه بهم في القاهرة في طريق عودته من قطر إلى غزة.

وقال أديب أبو غزال رئيس لجنة المسابقات أن الاتحاد منذ اللحظات الأولى لخروج الوفد من غزة وهو يتواصل معه ويجري التنسيق لهم لتسهيل وصولهم ومشاركتهم، وحثهم على المشاركة والظهور بمستوى يليق باسم فلسطين. وقدم رئيس الاتحاد شكره لعبد السلام هنية الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للشباب والرياضة لمساندته ودعمه للأندية المشاركة حيث قام هنية بزيارة الوفود المشاركة وقدم مكافئة مالية لهم للتخفيف عن كاهل الوفود المشاركة كون الأندية الغزية تعاني من ظروف مالية صعبة.

مدرب جديد للمشتل

شرع نادي المشتل في تحضيراته للجولة المقبلة الرابعة بقيادة المدرب محمد الأشرم الذي اختاره مجلس الإدارة مديرا فنيا للفريق الأوّل في منافسات دوري الدرجة الثالثة. وكان الأشرم قاد الفريق قبل ثلاثة مواسم للصعود لدوري الدرجة الثانية والتي غاب عنها لعدة مواسم، قبل أن ينجح في إعادته للبطولة. ويذكر أنّ الأشرم أحد أبناء المشتل وقدم معه مستويات قوية، وساهم في تأهل الفريق للدوري الممتاز في موسم 2011/2010، وفي صعوده لنهائي كأس القطاع 2012 للمرة الأولى في تاريخه. وقال الأشرم إنه سيعمل على عودة الفريق إلى موقعه المأمول، حيث يعاني منذ انطلاق دوري الدرجة الثالثة وخسر مباراتيه الأولى والثانية من السلام وفلسطين، ليحتل المركز السابع والأخير في ترتيب مجموعة غزة والشمال بدون رصيد من النقاط، بعد أن هبط في الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية إلى الثالثة، واحتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

ودعا الجماهير إلى مساندة مسيرة الفريق في هذه المهمة والوقوف خلف اللاعبين والأجهزة الفنية، ليأخذ دوره المنوط في الدرجات المتقدمة، واستعادة أمجاده في بطولة الكأس، خاصة أن النادي له حضور في الألعاب

الأخرى، وافتتح مؤخراً قسماً للملاكمة للفتيات، فضلاً عن مدرسة النادي الناشئين التي تحقق الإنجازات.

مطر في بيت حانون الأهلي

أعلن نادي شباب بيت حانون الأهلي عن إتمام صفقته الثانية رسمياً بالتوقيع مع اللاعب المدافع إسماعيل رائد مطر معارا من نادي خدمات رفح لموسم رياضي واحد، ويخوض بيت حانون منافسات الدرجة الأولى منذ هبوطه قبل 4 مواسم من الممتازة، وهو يمني النفس أن يعود إلى دوري الأضواء.

هنية والدعليس يبحثان مشاركة قطر

هذا، وأكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن القضية الفلسطينية حققت مكاسب كبيرة خلال مونديال قطر، خلال استقباله رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس والوفود الرياضية والرسمية ورؤساء البلديات والشخصيات الذين قدموا لتهنئته بسلامة العودة لأرض الوطن.

وقال هنية إن مهمة الوفد الفلسطيني نجحت عبر التضامن الواسع والمشاركة الجماهيرية في الملاعب والساحات والأماكن العامة بالدوحة في تظاهرة عالمية أثبتت أمام العالم أن فلسطين حاضرة بعدالة قضيتها وتضامن الجميع مع نضال شعبها الساعي للتحرر ونيل الحرية. وأضاف أن وفدنا أنجز مهمته في تقديم صورة مشرفة وحشد التضامن وإبراز القضية، وتم تشكيل اللجان وفرق العمل وتحضير المطبوعات والأعلام والكوفية الفلسطينية وتوزيع فرق العمل على الملاعب وحجز مواقع مميزة في المدرجات لرفع علم فلسطين وإبرازه والهتاف ومساندة المنتخبات العربية، والتجول بالأسواق وتنظيم حملات للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح جرائم الاحتلال، كل ذلك بمساندة من الوفد الرياضي المكون من المتطوعين ونجوم الرياضيين والإعلاميين.

بدوره، قال الدعليس قال إن فلسطين كانت نجمة المونديال ونالت نصيبا كبيرا من التفاعل والتغطية الإعلامية لجميع الفعاليات والمباريات في قطر، ووجه التحية لكل أفراد الوفد الفلسطيني وما قدموه من عمل دؤوب في إبراز القضية الفلسطينية.

مصر مساندة لفلسطين

وأعرب سيد لاشين لاعب الاهلي المصري وبطل افريقيا سعادته بتواجد وفد فلسطين بالبطولة العربية وكسر الحصار المفروض على غزة منوها ان اللقاء الذي جمع الاهلي المصري بخانيونس لقاء اخوي يعتز به بعيدا عن نتيجة اللقاء وسيلقي بظلاله لاكتساب الخبرات متمنيا ان يوفق الفريق في تقديم مستويات جيدة بمشواره بالبطولة. وعبر عن فخره بمواجهة الفريقين، مرحباً بالوفد في مصر العروبة، ووجه شكره للاتحاد العربي لكرة الطاولة للم شمل العرب وللاتحاد المصري للعبة على حسن التنظيم.