الصحة: كلية فلسطين للتمريض توقع مذكرة تفاهم مع جامعة غزة

غزة- الرأي

وقعت كلية فلسطين للتمريض، مذكرة تعاون مشترك مع جامعة غزة لعقد جملة من دبلومات التمريض التخصصي في بعض المجالات التي تعنى بتطوير الكفاءة العلمية والمهنية للتمريض.

ورحب مدير عام التمريض د. خليل شقفة بتوقيع الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين كلية فلسطين للتمريض وجامعة غزة مؤكدا حرص وزارة الصحة على مد يد التعاون المشترك مع كافة المؤسسات الأكاديمية بما يخدم الصالح العام والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمريض في كافة مرافق وزارة الصحة ومؤسسات العمل الصحي الأهلي.

من جهته، أشار عميد كلية فلسطين للتمريض د. خليل شعيب إلى أن الاتفاق يشكل فرصة مهمة نحو تعظيم برامج التمريض التخصصي منوها إلى أن الاتفاقية تتجه نحو عقد برامج دبلوم عالي مهنية في تخصصات تمريض الطوارئ والعناية الحثيثة للأطفال، تمريض باطنة جراحة للأطفال وتمريض الرعاية الأولية مثمنا الجهود المبذولة من كافة الأطراف لاستحداث وإنجاز تلك الدبلومات.

بدوره، أثنى د. حسن أبو جراد رئيس جامعة غزة على الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم التمريضية في منظومة العمل الصحي وتطلع جامعته إلى استمرار حالة التعاون والمساهمة من خلال هذه المشاريع المشتركة إلى الارتقاء بالتمريض مهنة وأفراد.