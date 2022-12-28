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ليفربول يفوز بالسباق المحموم لضمّ الهولندي خاكبو

28 كانون أول / ديسمبر 2022 09:35

ليفربول يفوز بالسباق المحموم لضمّ الهولندي خاكبو
ليفربول يفوز بالسباق المحموم لضمّ الهولندي خاكبو

فاز نادي ليفربول الانكليزي بالسباق للتعاقد مع المهاجم الهولندي كودي خاكبو بعد أن أعلن أيندهوفن عن توصل الطرفين الى اتفاق الاثنين.

وسبق أن ارتبط اسم خاكبو، الذي سجل ثلاثة أهداف في مونديال قطر 2022 لمنتخب بلاده، بالانتقال إلى غريم ليفربول، مانشستر يونايتد.
وقال ايندهوفن في بيان "ايندهوفن وليفربول توصلا لاتفاق بشأن الانتقال المقترح لكودي خاكبو".

وتابع البيان "المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيغادر إلى إنكلترا قريبًا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام عملية الانتقال".

بدوره، قال مارسيل براندز، المدير العام لآيندهوفن، إن قيمة صفقة الانتقال ستكون قياسية للنادي الهولندي.

ووفقًا للتقارير، ستبلغ الصفقة حوالى 50 مليون يورو.

يُعد وصول خاكبو بمثابة تعزيز إضافي لخط هجوم "الريدز" بعد التعاقد مع الكولومبي لويس دياس والاوروغوياني داروين نونييس في العام الماضي.

يحتل فريق المدرب الالماني يورغن كلوب المركز السادس في ترتيب الدوري الإنكليزي، بفارق خمس نقاط عن المراكز الأربعة الاوائل التي تضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وذلك بعد بداية سيئة للموسم.

لكنّ ليفربول حقّق بداية طيبة بعد فترة التوقف بسبب مونديال قطر وتمكن من تحقيق فوزه الثالث تواليًا على حساب أستون فيلا 3-1 الاثنين.

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