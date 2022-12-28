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الغصين يبحث سبل التعاون المشترك مع مديرية داخلية الوسطى

28 كانون أول / ديسمبر 2022 10:40

الغصين يبحث سبل التعاون المشترك مع مديرية داخلية الوسطى
الغصين يبحث سبل التعاون المشترك مع مديرية داخلية الوسطى

غزة- الرأي
زار وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين،  مديرية داخلية الوسطى، حيث كان في استقباله أ. نبيل سمور مدير عام المديرية.

ورافق وكيل الوزارة أ. عبد الله كلاب مدير عام التدريب المهني، وأ. منال الحتة رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، وأ. مجدي النواجحة منسق المديريات، وأ. مجدي أبو غالي مديري مديرية عمل الوسطى، وأ. سحر أبو ناموس ممثل عن مكتب الوكيل.

وبحث الغصين العديد من الملفات ذات التقاطعات المشتركة مع مدير داخلية الوسطى، مثمنا الخدمات التي تقدمها المديرية لجمهور المحافظة الوسطى.

واطلع الغصين على سير الخدمات في مديرية الداخلية، مؤكدا على دعم سبل التعاون المشترك بينهما، بما يساهم في خدمة المواطنين، وتجويد الخدمات المقدمة لهم.

بدوره أشاد سمور بالخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مرحبا بدعم التعاون المشترك بينهما، حيث تناولت الزيارة مناقشة. العديد من الملفات التي تصب في خدمة المواطنين.

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