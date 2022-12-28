الغصين يتفقد سير العمل في مديرية عمل الوسطى

غزة- الراي

تفقد وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، برفقة مدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام أ. منال الحتة، ومنسق المديريات أ. مجدي النواجحة، و أ. سحر أبو ناموس ممثل عن مكتب وكيل الوزارة، مديرية عمل محافظة الوسطى، حيث كان في استقبالهم مدير المديرية أ. مجدي أبو غالي، وموظفي المديرية.

وأشاد الغصين بعمل المديرية، ودورها المميز في خدمة المجتمع المحلي بالمحافظة الوسطى، وتسهيل وصول الخدمات لهم.

واطلع وكيل الوزارة على آخر مستجدات العمل بالمديرية، مؤكدا على دورهم الواضح في خدمة المواطنين، ومعبرا عن استعداده تقديم كافة التسهيلات بهدف تجويد الخدمات، وتقديمها بالصورة الأفضل للجمهور.