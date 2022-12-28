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ضمن برنامج التوعية بظاهرة التغير المناخي وأثرها على البيئة

جودة البيئة تنفذ ندوة بيئية بالتعاون مع مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية

28 كانون أول / ديسمبر 2022 11:39

جودة البيئة تنفذ ندوة بيئية بالتعاون مع مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية
جودة البيئة تنفذ ندوة بيئية بالتعاون مع مدرسة الشيخ عبد الله الدحيان الثانوية

غزة- الرأي
نفذت سلطة المياه وجودة البيئة ندوة بيئية بعنوان " التغير المناخي وأثاره على قطاع غزة وطرق التصدي له" ، وذلك بالتعاون مع مدرسة الشيخ عبدالله الدحيان الثانوية للبنات.

حيث قدم الندوة مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة م.خالد أبوغالي ، وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج التوعية بظاهرة التغير المناخي والذي تنفذه سلطة المياه وجودة البيئة ضمن استراتيجيتها في تعزيز الوعي البيئي بهذة الظاهرة، وذلك بهدف زيادة نسبة الوعي البيئي لدى الفئة المستهدفة.

الجدير بالذكر ، أن قطاع غزة متأثر بشكل كبير جراء التغيرات المناخية، حيث جاءت الآثار السلبية للتغير المناخي بما يتضمنه من فيضانات وارتفاع درجات حرارة وعجز مائي وتآكل شواطئ لتزيد من التحديات التي يواجهها القطاع البيئي و المائي في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص.

من جانبه، أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابرهيم بالجهود المبذولة في سبيل تعزيز ورفع مستويات الوعي البيئي لدى فئة طلبة المدارس على مستوى مدارس قطاع غزة.

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