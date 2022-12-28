الزكاة بالأوقاف توزّع 2000 ترينق شتويّ لأطفال محافظتي رفح وخان يونس

غزة- الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 2000 ترينق شتويّ لأطفال الأسر المتعففة في محافظتي رفح وخان يونس، بواقع 2 ترينق لكل أسرة، بتكلفة إجماليّة 75,000 شيكل، بتمويل كريم من مؤسسة أمة واحدة.

بدوره أكّد مدير عام الزكاة أ. أسامة إسليم أنّ عملية التوزيع جاءت وفق الخطة الاستراتيجيّة التي تعتمد على مستوى الاحتياج والتوزيع ما بين المحافظات.

ونوه إلى أنّ إدارته وزّعت مطلع الشهر الحاليّ 3000 ترينق لأطفال الأسر المتعففة في باقي المحافظات، مبينًا أنّ الأوقاف ستستمر في مساعدة أبناء شعبنا والوقوف بجانب الأسر المحتاجة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مؤسسة أمة واحدة، في سبيل التخفيف من معاناة شعبنا.