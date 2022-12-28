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خلال استقباله مئات الوفود الرياضية

"هنية": " أفتخر بمحبة جميع الأسرة الرياضية والحضور الفلسطيني بقطر"

28 كانون أول / ديسمبر 2022 12:21

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن زيارات مئات الوفود الرياضية والشخصيات الرسمية التي قدمت له التهنئة بسلامة العودة ونجاح المهمة الوطنية في مونديال قطر، بمثابة وسام فخر  وتأكيد على أن الرياضيين حاضرون في كل المناسبات ويعملون بكل إخلاص.

وقال:" هذه الزيارات دليل محبة وتقدير لكل من يعمل ويخدم فلسطين وقضيتها ويدعم الرياضيين".

 وأبدى هنية سعادته بما تحقق خلال مونديال قطر والمشاركة بأكبر وفد رياضي وإعلامي في المونديال، وأشار إلى أن جميع الفلسطينيين سواء القادمين من غزة أو الجالية في قطر قدموا لوحة من الإبداع في حملات رفع العلم الفلسطيني والمشاركة في الفعاليات ومع الجماهير ومساندة المنتخبات العربية.

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