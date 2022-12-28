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السياحة توثق 42500 قطعة أثرية في السجل الوطني للحفاظ عام 2022

28 كانون أول / ديسمبر 2022 12:27

السياحة توثق 42500 قطعة أثرية في السجل الوطني للحفاظ عام 2022
السياحة توثق 42500 قطعة أثرية في السجل الوطني للحفاظ عام 2022

غزة- الرأي

كشفت وزارة السياحة والآثار، أن عام 2022 شهد إنجازا كبيراً في توثيق المقتنيات الأثرية ضمن السجل الوطني للحفاظ فقد تم توثيق 42500 قطعة ومقتني أثرى من المخزن المركزي للوزارة ومتحف قصر الباشا الحكومي 

 وقال د. أحمد البرش مدير دائرة السجل الوطني والترميم بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة أنهت كافة المقتنيات بالمتحف الوطني ضمن جهودها من اجل  الحفاظ والاستدامة للقطع الاثرية  وحمايتها من الضياع وتوفير خريطة معلوماتية لها للاستفادة منها في العرض او للأغراض العلمية والبحثية.

وأوضح البرش،  أن مشروع "السجل الوطني للحفاظ " شمل توثيق وأرشفه كافة القطع الاثرية الكترونياً عبر إدخالها بقاعدة بيانات متصلة ببرنامج الحاسوب الحكومي، كذلك عرض جزء منها في المتحف الوطني ضمن المقتنيات الأثرية للحضارة المتعاقبة على فلسطين، فضلاً عن تسخيرها للدراسات والأبحاث العلمية التي تؤرخ للحقب الزمنية وأنماط الحياة السائدة في تلك العصور.

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