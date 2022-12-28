تعليم غرب غزة يكرّم الطالب محمد عطا الله من مدرسة عرفات للموهوبين

غزة- الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم حمدي الدلو الطالب محمد عطا الله، من مدرسة عرفات الثانوية للبنين وذلك لحصوله على المركز الأول في مسابقة الطالب المبرمج على مستوى مديريات التربية والتعليم في فلسطين.

وحضر التكريم مدير الدائرة الإدارية الدكتور جواد الشيخ خليل، ومسير قسم التقنيات الأستاذ بدر نوفل ، ورئيس قسم الإشراف التربوي الأستاذ فلاح الترك، ورئيس قسم العلاقات العامة والتعاون الدولي الأستاذ تامر النمرة ، ومشرف ملف المنسقين الإعلاميين الدكتور رامي فارس ، ومدير مدرسة عرفات الثانوية للبنين الأستاذ عماد بعلوشة، والأستاذ مجدي الخطيب من قسم العلاقات العامة .

وتقدم حمدي الدلو بالتهنئة للطالب محمد عطا الله قائلاً: " إن الفوز بالمسابقة هو مبعث عز وفخر لوزارة التربية والتعليم ولمديرية غرب غزة ولمدرسة عرفات الثانوية ، داعياً محمد إلى مواصلة طريقه وتنمية موهبته واستثمارها في خدمة دينه ووطنه.

بدوره أعرب الطالب محمد عطا الله عن سعادته الغامرة بهذا التكريم ، وتقدم بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم ، وإلى مديرية غرب غزة ، ولقسم التقنيات التربوية ، وإدارة مدرسة عرفات الثانوية للبنيين الذين كانوا خير سند له للوصول إلى هذا المركز المتقدم.

وفي ذات السياق كرم الأستاذ حمدي الدلو الطالب صلاح القدوة من مدرسة حسن الحرازين الثانوية للبنين وذلك خلال طابور الصباح لحصوله على المركز الخامس في مسابقة الطالب المبرمج على مستوى الوطن.