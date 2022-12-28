"الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل لتطوير المعارض التراثية بغزة

غزة- الرأي

عقدت وحدة الفنون والتراث والمعارض في الهيئة العامة للشباب والثقافة ورشة عمل لمناقشة واقع المعارض التراثية في قطاع غزة، وسبُل تطويرها بما يخدم التراث الوطني الفلسطيني.

وحضر ورشة العمل، المدير العام للفنون والتراث والمعارض الأستاذ عاطف عسقول، ومدير دائرة التراث الأستاذة أحلام الشاعر، ومسؤول ملف المعارض والملكية الفكرية الأستاذ مؤمن العرابيد، بمشاركة عدد من المؤسسات والأفراد المهتمين بالتراث الفلسطيني.

وافتتح عسقول ورشة العمل بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا على حرص الهيئة وسعيها لحماية الموروث الثقافي الفلسطيني المادي والمعنوي، ونقله للأجيال بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الاحتلال يسعى جاهدًا إلى طمس الهوية الفلسطينية وتنفيذ حملات ممنهجة لسرقة وقرصنة التراث الفلسطيني.

واستعرض عسقول أبرز محاور الخطة التشغيلية لوحدة الفنون والتراث والمعارض للعام وأهم البرامج والمشاريع المستقبلية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات الناشطة في مجال التراث لتحقيق الأهداف الثقافية الوطنية.

وتم خلال ورشة العمل مناقشة مقترح مشروع الدليل الالكتروني للممتلكات الثقافية والتراثية للمؤسسات والمراكز التراثية والثقافية في قطاع غزة لتعريف المجتمع المحلي والدولي بتلك المؤسسات وجهودها لحفظ التراث الوطني الفلسطيني.