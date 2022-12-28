وزارة الصحة تعزز التعاون المشترك مع المستشفى الأردني

زار وفد من وزارة الصحة، ممثلاً بمدير عام التعاون الدولي د. مروان أبو سعدة ومدير وحدة العلاقات العامة د. أشرف القدرة إلى جانب عدد من الكوادر الصحية بالوزارة، المستشفى الميداني الأردني بمدينة غزة.

و ثمن الوفد جهود المملكة الأردنية المستمرة في دعم القطاع الصحي في فلسطين.

وفي كلمة له باللقاء، أكد مدير عام التعاون الدولي د. مروان أبوسعدة “أن البعثات الطبية المستمرة التي ترسلها المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2009م وتطويرهم المستمر للخدمات يدلل على وقوف المملكة الأردنية قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب إخوانهم في فلسطين، مشيداً بجهود المملكة في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية، إلى جانب دورهم المستمر في دعمهم لأهل فلسطين ولمدينة القدس والمسجد الأقصى”.

وأكد د. أبو سعدة استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات للمستشفى الأردني، مؤكداً عمق العلاقات بين الشعبين وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المستشفى لخدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهته، شكر قائد المستشفى الأردني العقيد الركن خالد السوالقة، وفد وزارة الصحة على زيارتهم، وجهودهم المستمرة في إنجاح مهمة المستشفى الإنسانية مشيداً بالتعاون الذي حصل بين المستشفى والوزارة، ومؤكداً في الوقت نفسه أن جلالة الملك عبد الله الثاني وقيادة الجيش الأردني تولي القضية الفلسطينية اهتماماً كبيراً.