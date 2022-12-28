المرأة تختتم برنامجها التدريبي للقيادة الحكومية نحو منظومة وعي بقضايا المرأة

غزة- الرأي

اختتمت وزارة شؤون المرأة، ظهر اليوم، برنامجها التدريبي الذي حمل عنوان "القيادة الحكومية نحو منظومة وعي بقضايا المرأة".

جاء ذلك، بحضور وكيل الوزارة أميرة هارون، و نهال حسن مدير دارة تنمية القدرات، وم. مروة الشيخ خليل مدير دائرة التخطيط والمشاريع.

واستهدف البرنامج ٣٠ مشاركة من المدراء الجدد الإناث للفئة الأولى c العاملات في القطاع الحكومي من منظور قضايا المرأة، بواقع ١٥ ساعة تدريبية.

وأكدت هارون على أن هذا البرنامج جاء ضمن مساعي الوزارة للنهوض بالمرأة الفلسطينية وتعزيز قدراتها وزيادة معارفها تجاه قضايا المرأة.

كما أعلنت هارون عن منتدى القيادات النسائية الحكومي، والذي يهدف إلى تعزيز انخراط الطاقات النسائية القيادية في مختلف المجالات في عملية التمكين والتنمية التي تستهدف النساء الفلسطينيات كعملية تشاركية هن أساسها ومنطلقها.

واختتم البرنامج بتوزيع شهادات على المشاركات.