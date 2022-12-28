الصحة: مدير عام التعاون الدولي بحث تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية "تيكا"

غزة- الرأي

بحث مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والمشاريع د. مروان أبو سعدة سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الخدمات الصحي المقدمة للمواطن الفلسطيني مع الوكالة الدولية للتعاون الدولي "تيكا" ممثلة بالمهندس رائد قشطة مدير مكتبها في غزة.

جاء ذلك، بحضور المهندس عبد الله البحيري مدير دائرة متابعة المشاريع، وأ.م حمود العبسي و أ. سامر شعت.

وأكد د. أبو سعدة على اهمية الدعم المقدم من الوكالة "تيكا" المتمثل في انشاء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني وفق أحدث النظم الصحية، والتي تساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية في قطاع غزة .

كما وأشار د. أبو سعدة الى تطورات الوضع الصحي والجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتعزيز الخدمة الصحية، اضافة الى انعكاسات استمرار منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى قطاع غزة لما يزيد عن عام.

من جانبه أشاد مدير مكتب الوكالة في قطاع غزة المهندس رائد قشطة بالعلاقة المميزة والشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك مع وزارة الصحة.

