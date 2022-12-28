اللجنة الفنية بوزارة العدل تدرس طلبات الخبرة الهندسية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الفنية المختصة بدراسة طلبات الخبراء في مجال الخبرة الهندسية اجتماعاً جديداً بعد إعادة تشكيلها بقرار من وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة للنظر في بعض الطلبات المقدمة لقسم الخبرة في وزارة العدل.

ودرست اللجنة الطلبات المحالة إليها من لجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، وتقديم التوصية الفنية بشأنها، وتقديم دراسة تفصيلية بشأن قائمة التخصصات الهندسية الدقيقة في مجال الخبرة الهندسية، وكذلك اقتراح الشروط الخاصة بقيد الخبراء الهندسية.

وتم تشكيل اللجنة وفق قرار وزير العدل بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء في مجال الخبرة الهندسية يرأسها د.م خليل محمد البرش عميد كلية الهندسة بجامعة غزة، أ.د.م نبيل إبراهيم الصوالحي ممثل نقابة المهندسين الفلسطينيين - مركز غزة، م. حاتم فريد النبريص ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أ. إسلام إسماعيل أبو السعود مساعد قانوني بقسم الخبرة، أ. محمود محمد الغمري سكرتير الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة.

يذكر أن وزارة العدل رفدت منظومة القضاء والنيابة بقائمة من الخبراء المعتمدين لديها في عدد من المجالات الفنية والعلمية وذلك لتحسين بيئة التقاضي والمساهمة في تسريع الفصل في العديد من القضايا المنظورة أمام المحاكم الفلسطينية.